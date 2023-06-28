Amasya'da Acil Sağlık Hizmetleri Bayramda da Devam Etti

Amasya'da kesintisiz sağlık hizmeti sunan acil sağlık hizmetlerindeki sağlıkçılar, Kurban Bayramı'nda da görev yaptı. Personel, nöbet değişiminde bayramlaşarak göreve çıktı. Sağlık personeli, vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirtti.

Amasya'da kesintisiz sağlık hizmeti sunan acil sağlık hizmetlerindeki sağlıkçılar, Kurban Bayramı'nda da görev yaptı.

Amasya 1 Nolu Acil Sağlık Merkezi'ndeki personel, nöbet değişiminde önce meslektaşlarıyla bayramlaştı, ardından gelen çağrıya cevap vererek göreve çıktı.

Motosiklet ambulansla görev yapan sağlık personeli Kadir Göçmen, AA muhabirine, her zaman olduğu gibi bayram gününde de acil sağlık hizmetleri olarak vatandaşlara hizmete devam ettiklerini söyledi.

Göçmen, "Personel arkadaşlarımızla bayramlaştık, halkımız için her zaman en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Herkese iyi bayramlar." dedi.

Paramedik Oğuzhan Demir ise tüm meslektaşları ve vatandaşların bayramını kutlayarak, "Sabah nöbete geldik, nöbetten çıkan arkadaşlarımızla bayramlaştık, sarıldık, birbirimize iyi dileklerimizi ilettik. Herkesin bayramı mübarek olsun." ifadesini kullandı.