Amasya'da 3 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AMASYA'da 3 öğrenci yedikleri sandviç sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya'da 3 lise öğrencisi okula yakın marketten sandviç ve meyve suyu aldı. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma problemi yaşayan öğrenciler için ambulans çağırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.