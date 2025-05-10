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Alzheimer Risk Faktörleri Genç Yaşlarda Belirleniyor

Alzheimer Risk Faktörleri Genç Yaşlarda Belirleniyor
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Yeni bir araştırma, Alzheimer hastalığına dair risk faktörlerinin 24 ila 44 yaş arasındaki bireylerde bilişsel fonksiyon üzerinde etkili olabileceğini ortaya koydu. Erken müdahale stratejilerinin önemine vurgu yapılıyor.

YENİ bir araştırma, Alzheimer hastalığına dair risk faktörlerinin erken yaşlarda etkisini gösterebileceğini ortaya koydu.

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu ve Butler Yaşlanma Merkezi tarafından yürütülen çalışma, Alzheimer hastalığına dair risk faktörlerinin ve biyolojik belirtilerin, çok daha erken yaşlarda bilişsel işlevi etkileyebileceğini gösterdi. ABD'deki genç ve sağlıklı bireyleri kapsayan büyük ölçekli çalışmada, 24 ila 44 yaş aralığındaki katılımcılarda bilişsel performans ile Alzheimer'a ilişkin risk faktörleri arasında bağlantılar tespit edildi.

Araştırma ekibi, Kardiyovasküler Risk Faktörleri, Yaşlanma ve Demans Görülme Sıklığı (CAIDE) puanlama sistemini kullandı. Elde edilen veriler, kalp-damar risklerinin ve bazı biyobelirteçlerin, klinik semptomlar ortaya çıkmadan yıllar önce dahi bilişsel fonksiyonla ilişkili olabileceğini kaydetti. Çalışmanın başyazarı Prof. Allison Aiello çalışmaya ilişkin, "Alzheimer riskine dair işaretler 50 yaşından önce bile gözlemlenebiliyor. Bu, erken müdahale ve müdahale stratejilerinin önemini açıkça ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma sonuçları, Alzheimer hastalığına karşı mücadelenin yalnızca ileri yaşlarda değil, genç yaştan itibaren başlaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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