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Alzheimer hastası otomobilde ölü bulundu

Alzheimer hastası otomobilde ölü bulundu

Sağlık Haberleri

Adana'da kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası Hamit Sinmeç, park halindeki otomobilde ölü bulundu. İncelemelerde herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadı.

ADANA'da hakkında kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası Hamit Sinmeç (78), park halindeki otomobilde ölü bulundu.< Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işçi, dün saat 15.30 sıralarında park halindeki otomobilde hareketsiz birini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, hareketsiz yatan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazenin, 2 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası Hamit Sinmeç'e ait olduğu tespit edildi. İlk incelemede, Sinmeç'in vücudunda herhangi bir darp, yara, kesici ya da ateşli alet izine rastlanmadığı belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri sonrası kılınan namazın ardından Suluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Sağlık

Organize Sanayi Bölgesi Sarıçam Adana Sağlık Haberler

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