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Alzheimer hastası kayıp Hasan Bilgiç jandarma tarafından bulundu

Alzheimer hastası kayıp Hasan Bilgiç jandarma tarafından bulundu

Sağlık Haberleri

Kahramanmaraş'ta 2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Hasan Bilgiç, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Bilgiç, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

p>KAHRAMANMARAŞ'ta 2 gündür kayıp plan Alzheimer hastası Hasan Bilgiç (85), jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Büyüksır Mahallesi'nde yaşayan Hasan Bilgiç, cumartesi günü ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Alzheimer hastası olan Bilgiç'i aramaya çıkan yakınları, Bilgiç'i bulamayınca 112'den yardım istedi. İhbarla bölgeye yaklaşık 60 kişilik jandarma ekibi sevk edildi. Jandarmanın iz sürme köpekleri ve dron ile 2 gün süren arama çalışmaları sonunda Hasan Bilgiç, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Kovukçınar mevkisindeki dere yatağında bulundu. Bilgiç, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Sağlık

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