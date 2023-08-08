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Alzheimer hastası kayıp adam fındık bahçesinde bulundu

Sağlık Haberleri

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaybolan alzheimer hastası Dursun Öztürk, iz takip köpeği 'Damper' tarafından fındık bahçesinde bulundu. Öztürk, hastanede tedavi altına alındı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kayıp olarak aranan alzheimer hastası Dursun Öztürk (76), iz takip köpeği 'Damper' tarafından fındık bahçesinde bulundu.

İlçeye bağlı Bayadı Mahallesi'nde yaşayan Dursun Öztürk'ten dünden itibaren haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. İz takip köpeği 'Damper'in koku alması üzerine fındık bahçesinde yoğunlaştırılan çalışmalarda 30 saat sonra yaşlı adam evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 30 santimlik 'ark' diye tabir edilen küçük su kanalında bulundu. Öztürk, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Sağlık

Altınordu Sağlık Haberler

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