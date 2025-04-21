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Alzheimer Hastalığının Erken Tespiti İçin Yeni Kan Testi Geliştirildi

Alzheimer Hastalığının Erken Tespiti İçin Yeni Kan Testi Geliştirildi
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İspanyol araştırmacılar, yeni bir kan testi ile Alzheimer hastalığının erken evrelerinde yüksek doğrulukla tespit edilebileceğini açıkladı. Çalışma, 1.767 kişinin verilerini analiz ederek önemli bulgular elde etti.

İSPANYA'da yapılan bir araştırma, yeni geliştirilen kan testiyle Alzheimer hastalığının önceden tespit edilebildiğini gösterdi.

Hospital del Mar Araştırma Enstitüsü ve Barselona Beta Beyin Araştırma Merkezi'nden (BBRC) araştırmacılar, Alzheimer riskini belirlemek için kullanılan 'phospho-tau217' biyobelirtecinin, hastalığın erken evrelerinde bile etkili olduğunu gösterdi. Çalışma, dört hastane tabanlı grup ve İsveç'teki birincil bakım grubu olmak üzere toplam 1 bin 767 kişinin verilerini analiz etti. Araştırmacılar, bu biyobelirtecin Alzheimer'ın bilişsel bozukluk belirtileri gösteren bireylerde doğru sonuçlar verdiğini ortaya koydu. Test, özellikle hastalığın erken evrelerinde de yüksek doğrulukla sonuç vererek daha ileri ve pahalı testlere ihtiyaç duyulup duyulmadığını belirlemede yardımcı oluyor.

Hospital del Mar'da ve Barselona Beta Beyin Araştırma Merkezi'nde görevli olan Dr. Marc Suarez-Calvet çalışmayla ilgili açıklamasında, "Bu gelişme, kimlerin daha ileri testlere ihtiyaç duyduğunu belirlememize yardımcı olabilir çünkü Alzheimer'ın erken evrelerinde bile büyük bir doğrulukla tespit edilmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'P-tau217' biyobelirteci seviyelerinin iki farklı eşik değeri belirlediğini ve bu seviyeler arasında kalan kişilerin daha fazla teste ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Calvet, biyobelirteç sonuçlarının her zaman uzman bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Çalışmalar, bu testin Alzheimer teşhisindeki maliyetleri düşürebileceğini ve mevcut yöntemlere kıyasla yüzde 60 ila yüzde 81 arasında tasarruf sağlayabileceğini ortaya koydu. Ancak, testin klinik uygulamalarda tam anlamıyla kullanılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu bildirildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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