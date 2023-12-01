Alzheimer Hastalığında Tedaviye Başvuran Hastaların Oranı Düşük

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Yiğiter, "Alzheimer tedavilerinde, yaşlı hastalar ve ailelerin ertelemesi sebebiyle ülkemizdeki hastaların ancak yüzde 10 civarı uzman bir hekime başvurmakta, bunun neticesinde de tedavi gerçekleşmektedir." dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, demans veya halk arasında bunama adı verilen durum merkezi sinir sisteminin unutkanlık ile seyreden ve ilerleyici beyin yıkımı ile son bulan bir hastalık olarak öne çıkıyor. Bu hastalarda bilinç bulanıklığı olmaksızın hafıza bozukluğu, çeşitli nöropsikiyatrik semptomlar ve günlük yaşam aktivitelerinde kayıp gözleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Yiğiter, Alzheimer hastalığının demans tabloları içinde en sık görülen formu olduğuna vurgu yaparak, kişinin yaşının ilerlemesi görülme sıklığının arttığını kaydetti.

Günümüzde Alzheimer hastalığında insanın yaş ortalamasının artmasıyla çok önemli bir medikososyal bir problem haline geldiğini belirten Yiğiter, Alzheimer hastalarının bakımı ile ilgilenen aile üyelerinin de birçok sorun yaşadığını ifade etti.

Alzheimer hastaları ile ilgilenen aile bireylerinde bu hastalığın ağır bir yük haline geldiğini belirten Yiğiter, "Her ne kadar Alzheimer hastalığı en sık görülen demans tablosu olsa da çok fazla sayıda ve daha nadir görülen demans tabloları da mevcuttur. Hastada doğru yaklaşım, muayene, laboratuvar ve nöropsikolojik değerlendirme sonunda doğru tanı konulması, sınıflandırılmanın yapılması ve uygun tedavi seçenekleri düzenlenmesi gerekir. Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif grup dediğimiz durumlarda tedavi seçenekleri kısıtlı olsa da hastalığın ilerlemesi ve davranışsal semptomlar üzerine belirgin fayda olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca nörodejeneratif olmayan ve tedavi edilebilir demansların ise tamamen düzelebildiğini belirten Yiğiter, şunları aktardı:

"Bu sebeple günümüzde yaşın ilerlemesi ile birlikte Alzheimer hastalığında artışlar gözlemlenmektedir. Alzheimer tedavilerinde, yaşlı hastalar ve ailelerin ertelemesi sebebiyle ülkemizdeki hastaların ancak yüzde 10 civarı uzman bir hekime başvurmakta, bunun neticesinde de tedavi gerçekleşmektedir. 'Yaşlıdır, unutur' demek yanlış bir kanı olmasına karşın, bu hastalığının tedavisinin önemsenmesi ve farkına varılması gerekmektedir. En sık unutkanlık nedeni olan Alzheimer, hastalar ve hastalık sürecinde bakım veren aileler tarafından dikkate alınması gereken bir hastalıktır. Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde demans konusunda tecrübeli hekim ve psikologlar ile hastalara doğru tanı ve tedavi seçenekleri sunmaktayız."