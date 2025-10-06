Alzheimer Farkındalığı İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği, Alzheimer Vakfı ve Sağlıklı Hayat Merkezi iş birliğinde Alzheimer farkındalığı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, "Alzheimer karşı en güçlü ilaç fiziksel aktivitedir" temalı bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

Vatandaşlardan bisikletli yaşamı ve ulaşımı tercih etmelerini tavsiye eden Yavuz, gün içerisinde hareketli olmalarını, zihin ve bedenlerini güçlü tutmak için fiziksel aktiviteleri aksatmamalarını istedi.

Sağlıklı Hayat Merkezi önünde pedal çevirmeye başlayan bisikletliler, Atatürk Ormanı'nda 7 kilometrelik turu çıkış noktasına dönerek tamamladı.