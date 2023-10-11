Altınova İtfaiye Amirliği tarafından Altınova Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta deprem, yangın ve tahliye senaryoları uygulandı.

Altınova Devlet Hastanesi'nde Afet ve Acil Durum Planları Tatbikatı Gerçekleştirildi

Altınova İtfaiye Amirliği tarafından Altınova Devlet Hastanesi'nde Afet ve Acil Durum Planları (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.

Altınova Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta deprem, yangın ve tahliye tatbikatı nefesleri kesti. Hastanedeki Afet ve Acil Durum Planları (HAP) tatbikatında senaryo gereği, mutfak bölümünde meydana gelen yangına Altınova İtfaiye Amirliği ekiplerince kısa zamanda müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Ardından, hasta ve yaralıların binadan tahliye edilerek, Altınova itfaiye Amirliği ekiplerince alınarak triyaj alanında sağlık ekiplerine teslim edildi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu kurumlar arası koordineli bir şekilde yapılan tatbikatın gerçeğe uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. - YALOVA