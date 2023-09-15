Almanya'da ilaç tedarikinde darboğaz yaşanıyor

Almanya'da yaklaşık 1,5 milyon insanın ilaç tedarikinde yaşanan darboğazdan etkilendiği bildirildi. Antibiyotikler ve çocuklara yönelik ilaçlarda kıtlık yaşandığı belirtiliyor.

BERLİN, 15 Eylül (Xinhua) -- Kuzey Ren Eczacılar Odası, Almanya'da yaklaşık 1,5 milyon insanın bazı ilaçların tedarikinde yaşanan darboğazdan etkilendiğini duyurdu.

Oda başkanı Thomas Preis Perşembe günü devlet televizyonu ARD'ye yaptığı açıklamada, "Bazen antibiyotikler çok az bulunduğu ve çok hızlı şekilde temin edilmesi gerektiği için tedarikte ciddi manada eşiğe gelindi" dedi.

Almanya'da reçete edilen ilaçların yüzde 80'i, patent süresi dolmuş nispeten ucuz jenerik ilaçlardan oluşuyor. Preis, "Bu ilaçları bulmak giderek zorlaşıyor" dedi.

Geçen yıl görülen enfeksiyon dalgasının ardından, antibiyotiklerde ve çocuklara yönelik ilaçlarda ciddi bir kıtlık yaşanmıştı. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, zorlayıcı tedarik durumu hakkında doktorlar, eczacılar ve ilaç endüstrisi ile görüşmeyi planlıyor.

Öte yandan Preis, "Ekonomik verimlilik şu anda arka planda kalmalı. Hasta bakımına odaklanılmalı" dedi.

Preis, özellikle çocuklar için güvenilir ilaç tedarikinin önemini vurguladı.

Robert Koch Enstitüsü'nün bulaşıcı hastalıklara ilişkin son raporuna göre, Alman nüfusunda akut solunum yolu hastalıkları artmaya devam ediyor. Yaz aylarında düşük bir seviyede başlayan Kovid-19 vaka sayısı ise Temmuz ayının başından bu yana artmaya devam ediyor.