Almanya'da H5N1 Kuş Gribi Salgını: On Binlerce Hayvan İtlaf Edildi

Almanya'da üç tavuk çiftliğinde H5N1 kuş gribi virüsü tespit edilmesi üzerine on binlerce hayvan itlaf edildi. Salgından en fazla etkilenen bölgedeki hindi çiftliğinde ise ikinci kuş gribi salgını yaşandı. Durumun daha da kötüleşmesinden endişe ediliyor.

BERLİN, 24 Kasım (Xinhua) -- Almanya'da üç tavuk çiftliğinde son derece bulaşıcı H5N1 kuş gribi virüsünün tespit edilmesi üzerine on binlerce hayvan itlaf edildi.

Yerel yetkililere göre, salgından en fazla etkilenen bölgedeki bir hindi çiftliğinde bu yıl içinde ikinci kuş gribi salgını görüldü. Mart ayında yaşanan ilk salgında 17.000 hayvanın, mevcut salgında ise 25.000 hayvanın itlaf edilmesi gerekti.

"Soğuk sezonun yaklaşmasıyla durumun daha da hız kazanmasından endişe ediliyor" diyen Mecklenburg-Batı Pomeranya Eyaleti Tarım Bakanı Till Backhaus, "mali zarar riskinden kaçınmak" için çiftçilere hayvanlarını erkenden kesme çağrısında bulundu.

At gribi virüsü olarak bilinen H3N8 virüsü gibi, H5N1 virüsü de insanlarda tespit edilmiş durumda. Ancak mevcut araştırmalara göre bu virüsün insandan insana bulaşması henüz mümkün görünmüyor.

Geçen yıl Avrupa'da kayıtlara geçen en kötü kuş gribi sezonu yaşandı. Avrupa Birliği'nin sorumlu yetkililerine göre, Ekim 2021 ile Eylül 2022 arasında virüs nedeniyle 50 milyondan fazla kanatlı hayvan itlaf edildi.