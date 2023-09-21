Almanya'da Doktor Eksikliği Sağlık Hizmetlerini Tehdit Ediyor

Almanya Pratisyen Hekimler Birliği, ülkede yaşanan doktor eksikliğinin gelecekte sağlık hizmetlerinde büyük boşluklara yol açabileceği uyarısında bulundu. Birlik, halihazırda binlerce doktor pozisyonunun açık olduğunu ve pratisyen hekimlerin yaşlandığını bildirdi. Doktor eksikliği nedeniyle bekleme salonlarının dolması ve acil olmayan hastaların geri çevrilme riski de arttı.

BERLİN, 21 Eylül (Xinhua) -- Almanya Pratisyen Hekimler Birliği Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "personel eksikliğinin gelecekte sağlık hizmetlerinde doldurulamayacak boşluklara yol açacağı" uyarısında bulundu.

Ülkede halihazırda yaklaşık 5.000 doktor pozisyonunun açık olduğunu belirten birlik, pratisyen hekimlerin yaşlandığını ve 60 yaşın üzerindeki hekimlerin oranının yüzde 35'i aştığını bildirdi.

Birlik, bu sonbaharda bekleme salonlarının aşı olmak isteyen ve enfeksiyondan muzdarip hastalarla dolması nedeniyle, doktorların acil olmayan hastaları geri çevirmek zorunda kalma riskini vurguladı.

Almanya'daki hastaneler Çarşamba günü ülke genelinde iş bıraktı. Almanya Hastane Federasyonu, hastanelerin kapanmasını ve ufukta görünen tedarik darboğazını on binlerce kişinin protesto ettiğini belirtti.

Federasyon, çalışanların enflasyon tazminatı ve "hastanelerin ekonomik sıkıntılarının sona erdirilmesi için adil finansman koşulları" talep ettiğini duyurdu. Ülkede yılın ilk yarısında 50'den fazla hastane, borçlarını ödeyemedikleri için iflas başvurusunda bulundu.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach Çarşamba günü kamu yayın kuruluşu ZDF'ye yaptığı açıklamada, "Özellikle büyük kentlerdeki hastaneleri kapatmak zorundayız, ancak bu durum yanlış yerleri etkiliyor" dedi.

Bakan, Kovid-19 pandemisinden bu yana daha fazla ayakta tedavi hizmeti verildiğini ve 1.719 hastanenin tamamını işletmeye yetecek kadar yatan hasta veya personel bulunmadığını belirtti.