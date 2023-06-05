Eşinin huzurevine bıraktığı yaşlı adam kalçasını kırdı, Alman hastaya hastane sahip çıktı

71 yaşındaki Alman hastaya, sağlık çalışanları sahip çıktı

İSTANBUL Yıllar önce Türkiye'ye yerleşen Alzheimer hastası Alman yaşlı adam, iddiaya göre Bursa'da eşinin bıraktığı huzurevinde kalçasını kırınca tedavi için İstanbul'a getirildi. Arayanı soranı olmadığı öğrenilen yaşlı adama Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi sahip çıkarken hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Nuray Özgür Abravcı, "Hastamızın pijama, çorabını bile hemşire hanımlarımız alıp getirmişler. Çok duygulandık, yanında hiçbir yakını, ilgilenebilecek hiç kimsesi yok. 10 gündür altından bezini değiştiren, yemeğini yediren, onu temizleyen hemşirelerimiz, tüm hastanemiz bu hastamıza çok güzel sahip çıktı. Çok iyi bir bakım verildi, çok başarılı bir operasyon geçirdi" dedi.

Almanya'da emekli olmasının ardından yıllar önce Türkiye'ye gelen alzheimer hastası 71 yaşındaki Alman vatandaşı E. H. W. iddiaya göre Bursa Gemlik'te eşinin yerleştirdiği huzurevinde kalçasını kırınca hastaneye kaldırıldı. Tedavisi için İstanbul'a Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne getirilen yaşlı adam için hemen tetkiklere başlandı. Edinilen bilgiye göre hastanede yaşlı adamı arayan soran olmayınca Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu ve tüm hastane ekibi yaşlı adama sahip çıktı. Kalçası kırılan yaşlı adam için seferber olan hastane çalışanları pijamalarından yiyeceğine, kişisel ihtiyaçlarına kadar hepsini kendileri temin etti. Bu süreçte yapılan incelemelerin ardından ameliyata alınan yaşlı adamın operasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyat sorası fizik tedavi çalışmalarına başlanırken yaşlı adamın yeniden ayağa kalkması sağlandı. Alman hasta, ardından taburcu edilirken tedavi süreçlerinin devam edeceği öğrenildi.

"Hastamızın pijama, çorabını bile hemşire hanımlarımız kendileri alıp getirmişler"

Yaşlı adamın durumuyla ilgili bilgi veren Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuray Özgür Abravcı, "Acil servise ambulansla getirildi, bakım evinde kalırken düşme sonucu sol kalça ağrısı gelişmiş. Hastanemize ameliyat amacıyla yatırıldı. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi, hastamız şu anda gayet sağlıklı. Fizyoterapi sonrası hastamızı yürütmeye başlatacağız. Hastamız Alman vatandaşı, 2014'ten beri Türkiye'de yaşadığını ifade etti, Gemlik'te yaşıyormuş aslında eşi de Alman. Yurt dışından emekli olduğunu belirtti ama eşiyle sanırım bir sıkıntıları var, eşi tarafından 25 gün önce burada bir bakım evine bırakılmış. Bakımevinde düşme sonucu sol kalçasını kırmış. O kadar güzel ve özel baktılar ki hastamızın pijama, çorabını bile hemşire hanımlarımız kendileri alıp getirmişler. Bu nedenle biz de çok duygulandık, bu sabah öğrendik çünkü hastamızın yanında hiçbir yakını, onunla ilgilenebilecek hiç kimsesi yok. Bakımevinden gelip ona destek veren hiç kimse yok, bu hastamız yatağa bağımlı haldeyken 10 gündür altından bezini değiştiren, yemeğini yediren, onu temizleyen, yıkayan, okşayan, sarıp, seven çok değerli hemşirelerimizin gününü bu vesileyle tekrar kutluyorum. Tıpkı yeminlerimizde bunu belirttiğimiz gibi dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm insanlığa hizmet veriyoruz. Tüm hastanemiz ekip olarak bu hastamıza da çok güzel sahip çıktı. Çok iyi bir bakım verildi, çok başarılı bir operasyon geçirdi. Bundan sonra da umarım aynı hassasiyetle bakılır. Tüm sağlık personeline, emeği geçen ekibe, baştan sona hekiminden hizmetlisine kadar tüm arkadaşlarıma hastayla ilgili göstermiş oldukları ilgiden ve destekten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Hiçbir şekilde herhangi bir refakatçisi, bakımını veren kimsesi yoktu"

Hastanede kaldığı süreç boyunca hastayla tüm hastanenin bir bağ kurduğunu aktaran Hemşire Melda Doğan, "Bakımevinde düşmeyle, kalça kırığıyla bize yatışı yapıldı. Yattığı süre zarfı boyunca hiçbir şekilde herhangi bir refakatçisi, bakımını veren kimsesi yoktu. Bizler tabi ki mesleğimiz açısından herhangi bir etnik köken fark etmeksizin arkadaşlarla birlikte her şekilde destek olduk. Hastane yönetimi ve bizlerin desteğiyle, ekip arkadaşlarımızla birlikte hastamıza her şekilde yardımda bulunduk. Hastanın beyanına göre evli olduğunu söylüyor. İyi bir bağ kurduk geldiğinde hiç Türkçe bilmiyordu, şimdi ufak tefek o da Türkçe kelimeler söylemeyi öğrendi. Teşekkür ettiğini ve bizleri sevdiğini kendisi söyledi. Hastanın alzheimer'ı var. Fizik tedavi eşliğinde yürümesine yardımda bulunarak günlük yaşamına artık aktif olarak devam edecektir. Hastalar uzun süreli yatınca aileden bir birey gibi oluyorlar, etnik köken fark etmeksizin kendisiyle ne kadar dil problemimiz de olsa beden dili, vücut diliyle gayet güzel anlaşıyoruz" şeklinde konuştu.