Allianz Türkiye, Vivy uygulamasını ve Dijital Doktorum Sağlık Sigortası'nı hayata geçirdi

Allianz Türkiye, müşteri deneyimini geliştirmek amacıyla Vivy uygulamasını ve Dijital Doktorum Sağlık Sigortası'nı sağlık sigortası portföyüne ekledi. Vivy uygulaması, sağlık takibi, danışmanlık hizmeti ve indirimler gibi birçok avantaj sunuyor.

Allianz Türkiye, yeni sağlık uygulaması Vivy'yi ve uygulamada yer alan tüm hizmetlerden yararlanma imkanı sağlayan Dijital Doktorum Sağlık Sigortası'nı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimi için dijitalizasyon ve inovasyon odaklı yeni nesil sigortacılığa öncülük etme hedefiyle faaliyet gösteren Allianz Türkiye, sağlık sigortası portföyüne iki yeni dijital çözüm ekledi.

İki milyonu aşkın Allianz sağlık sigortalısına sunulan Vivy uygulamasında, sağlık takibine destek olacak içerikler, semptom sorgulama, stres testi, ilaç takibi ve hatırlatma gibi hizmetler yer alıyor.

Uygulama üzerinden ulaşılabilen Dr. Allianz ile sesli ve görüntülü danışmanlık hizmeti alabilen müşteriler, sigorta ürünlerinin içeriğine göre yararlanabilecekleri uzman doktorlarla görüntülü görüşme, diyetisyen, psikolog hizmeti ve daha pek çok avantaja sahip oluyor.

Vivy uygulaması aynı zamanda kullanıcılarına özel sunduğu kampanyalarla çeşitli markalarda indirim sağlıyor. Tamamen dijital olarak satın alınabilen ve Vivy uygulamasında yer alan tüm hizmetlerden yararlanma imkanı sağlayan Dijital Doktorum, hesaplı bir alternatif sağlık sigortası ürünü olmasıyla öne çıkıyor.

"Dijital dönüşüm alanında büyük bir ivme yakalayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, sürekli gelişen dünyada sağlık sigortası dinamiklerini değiştirecek yeni dijital çözümler üretmeye odaklandıklarını bildirdi.

Dijital sağlık partneri olacak yenilikçi uygulama Vivy'yi müşterilerine sunmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını kaydeden Gürkan, şu açıklamalarda bulundu:

"Vivy uygulamasıyla sağlık sigortasını farklı bir alana taşıyacağımıza ve dijital dönüşüm alanında büyük bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz. Bunu yaparken de önceliğimiz müşterilerimizin seçebilecekleri daha uygun fiyatlı alternatif bir ürün sunarak sağlık sigortasının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak ve hem dijital hem de geleneksel kanallar aracılığıyla yanlarında olmak. Vivy ile eşzamanlı olarak hayata geçen Dijital Doktorum Sağlık Sigortası ile yepyeni bir kitleyi sağlık sigortasıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Dijital Doktorum, özel sağlık sigortasına bütçe ayıramayanlar için ideal bir alternatif olacak."

Gürkan, müşteri odaklı bakış açısı, güçlü altyapı, yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerin yaşam boyu sağlık ortağı olma vizyonlarını gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.