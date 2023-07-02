Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkol ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen 29 yaşındaki genç, denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerce müdahale edilen genç sahil kenarında yapılan kalp masajı sonrasında hastanede tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alkol ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç, denizde boğulma tehlikesi geçirdi

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkol ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen 29 yaşındaki genç, denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerce müdahale edilen genç sahil kenarında yapılan kalp masajı sonrasında hastanede tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yalı mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerindeki plajda alkol ve uyuşturucu kullanarak denize girdiği öne sürülen 29 yaşındaki A.B.E. boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaran ekipleri tarafından denizden çıkarılan gence kalp masajı yapılırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, hastanede tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.