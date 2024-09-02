Alın Daraltma Cerrahisi Hakkında Uyarılar

Alın daraltma cerrahisi işleminin alın genişliği olan herkes için uygun olmayabileceğine dikkat çeken Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, "Öncelikle kişinin tüm yüz ve alın ölçülerinin çok dikkatli bir şekilde ölçülmesi gerekiyor. Ölçüm sonuçlarına göre yapılacak planlama ile uygun ölçülerde alın daraltılma işlemi yapılmalı" dedi.

İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, alın daraltma işlemi hakkında bilgilendirmede bulundu. Alın bölgesi geniş kişiler için başvurulan alın daraltmanın, son zamanlarda popülerliği artan bir cerrahi işlem olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çil, öncelikle kişinin alın daraltma ameliyatına uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini işaret etti.

'CERRAHİ KARARI ÖLÇÜMLER SONUCUNDA VERİLMELİ'

Ameliyat kararı verilmeden önce kişinin alın ve yüz ölçümlerinin dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çil, şu bilgileri paylaştı:

"İnsan yüzü birçok estetik üniteden oluşur ve bu ünitelerin çok karmaşık bir armonisi vardır. Yüzümüz kabaca üç eşit kısma ayrılır. Bu kısımlar saçlı derinin saç bitim çizgisi ile kaş bölgesine kadar uzanan kısım bir birim, bu bölgeden burun altı bölgesine kadar uzanan kısım bir birim ve burun altı bölgesinden çene altı bölgesine kadar uzanan kısım bir birim olmak üzere toplamda üç eşit parça olarak değerlendirilir. Anlattığımız birimler kendi içinde de daha küçük estetik ünitelere ayrılmaktadır. Kişinin alın daraltılması gibi bir cerrahi işleme uygun olup olmadığına bu ölçümler ile karar verilmesi gerekir. Uygun planlama yapılmadan böyle bir cerrahi işlemi yaptırmak estetik görünümde istenmeyen sonuçlara neden olabilir."

'2-3 CM GENİŞLİĞİNDE ALIN CİLT BÖLÜMÜ ÇIKARILIR'

Alın daraltma cerrahi işleminin çoğunlukla genel anestezi adı verilen hastanın uyutulması ile gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Çil, "İşlemde alnın saçlı deri kısmında saç çizgisi kenarında kesi izi kalacak şekilde planlama yapılarak, yaklaşık 2-3 cm genişliğinde alın cilt bölümü çıkarılır. Dikiş izleri alnın saç ile birleştiği kısımda bırakılır. Böylece zaman içinde ameliyata ait izlerin belli olmaması sağlanmaya çalışılır" ifadelerine yer verdi.

'İŞLEM YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRÜYOR'

Alın daraltma cerrahi işleminin yaklaşık 2 saat süren bir cerrahi işlem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çil, "İşlemde cilt dikişleri eriyebilen dikişle yapıldıysa, kişinin cilt dikişlerini ameliyattan sonra aldırması gerekmez. İşlemden sonra ameliyat bölgesi pansuman ile kapatılarak, bandaj ile sarılır. Ameliyattan birkaç gün sonra kişiler saçını yıkayabilirler. İşlem sonrası 1 hafta-10 gün özel bandajların kullanılması faydalı olabilir" dedi.

'GERGİNLİK AĞRISI OLUŞABİLİR'

Alın daraltma işleminden sonraki dönemin ağrılı olup olmadığının da merak edilen bir soru olduğuna değinen Prof. Dr. Çil, "Germe ameliyat işlemlerinde, yapılan germe ameliyatı ölçüsüne göre gerginlik ağrısı oluşabilir. Ağrıların azalıp geçene kadar ağrı kesici kullanılması gerekli olabilir" diye konuştu.

'ALIN FAZLA GERİLİRSE SAÇ DÖKÜLMESİ OLABİLİR'

Alnın fazla gerilmesinin kişide saç dökülmelerine neden olabileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Çil, "Eğer alın daraltma cerrahisinde çok fazla alın daraltılması yapmış ve öne getirilmiş olan saçlı deri bölgesi çok gerilmişse, bu bölgelerde saç dökülmesi veya saç azalması gibi sıkıntılar ortaya çıkabilir" şeklinde konuştu.

'ALNIN ÜST KISMINA SAÇ EKİMİ YAPILABİLİR'

Kişilerin alın bölgesinin, çoğunlukla saçların bittiği bölgenin normalden daha gerisinde başlayabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çil, bu nedenle kişinin saç çizgisinin daha aşağı alın bölgesine kadar uzanmasını sağlamak için alnın üst kısmına saç ekimi yapılabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Çil, "Alnın üst kısmına saç ekimi yapıldığında, saç bitim çizgisi daha aşağıya ineceğinden, kişi geniş alın görünümünden kurtulabilir" dedi.

'HERKES İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR'

Ailesinde saç dökülmesi ile ilgili sıkıntıları olanlarda ve özellikle de erkeklerde alın daraltma işleminin uygun olmayabileceğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Çil, "Sonuç olarak alın daraltma cerrahi işlemi, alın genişliği olan her insan için uygun olmayabilir. Öncelikle kişinin tüm yüz ve alın ölçülerinin çok dikkatli bir şekilde ölçülmesi gerekir. Ölçüm sonuçlarına göre yapılacak planlama ile uygun ölçülerde alın daraltılma işlemi yapılması gerekir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.