Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da Kaza Geçirdi

İstanbul'da tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde zodyak botla kaza yaptı. Yaralanan çift Bodrum'a getirildi ve Ali Sabancı özel bir hastaneye sevk edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da aynı hastaneye getirileceği öğrenildi.

İSTANBUL YUNANİSTAN'da tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Yaralanan çift ilk müdahalenin ardından Bodrum'a getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu öğrenilen Ali Sabancı İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Vuslat Doğan Sabancı'nın aynı özel hastaneye getirileceği öğrenildi.