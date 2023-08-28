Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavileri İstanbul'da devam ediyor

Yunanistan'ın Leros adasında denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin tedavileri İstanbul'da özel bir hastanede devam ediyor. Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili bilgi almak isteyen yakınları, dostları ve iş dünyasından isimler hastaneye ziyarete geldi.

Yunanistan'ın Leros Adasında denizde kaza yapan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki özel bir hastanede tedavileri sürüyor. Bugün öğle saatlerinde çifti, Hakan Sabancı, Özcan Sabancı, Demet Sabancı Çetindoğan'ın yanı sıra iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, Mehmet Cengiz, Raif Dinçkök ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, "Ali Bey zor bir kaza geçirdi. Ama sağlık durumu iyi şimdi." ifadelerini kullandı.