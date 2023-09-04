Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Yunanistan'da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları hakkında Esas Holding tarafından yapılan açıklamada, Ali Sabancı'nın tedavisinin normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisinin ise evde devam ettiği belirtildi.