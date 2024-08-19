Aldıkları ilk yardım eğitimi sayesinde hayat kurtarıyorlar

GAZİANTEP - Gaziantep'te sağlık kurumlarındaki personellerin yanı sıra emniyet ve jandarma personelleri de aldıkları ilk yardım eğitimi ile vatandaşların hayatlarına dokunuyorlar.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasında Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı "İlk Yardım Eğitim Merkezi" açıldı. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı "İlk Yardım Eğitim Merkezi"nde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumların personellerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve diğer kamu kuruluşlarının personellerine gelen talepler doğrultusunda sertifikalı ilk yardım eğitimleri ücretsiz veriliyor. Merkezde katılımcılara yaşanabilecek muhtemel ilk yardım durumuna müdahale edebilmeleri amacıyla teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitim veriliyor.

Son 1 yılda 932 kişiye eğitim verildi

Bu kapsamda son bir yıl içerisinde Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık kurumları dışında emniyet ve jandarma başta olmak üzere 506 kişiye ilk yardım eğitimi ve 426 kişiye de ilk yardım farkındalık eğitimi verildi. Yeni ilk yardım eğitim merkezinin hem fiziki şartlarının daha uygun olması hem de ulaşımın daha rahat olmasıyla verilecek eğitim ve kursiyer sayısının artması hedefleniyor. Merkezde eğitimler ise ilk yardım eğitmen sertifikasına sahip sağlık personelleri tarafından veriliyor. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı "İlk Yardım Yönetmeliği"ne göre "test ve uygulamalı" olarak verilen eğitimler sonucunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara "İlk Yardımcı Belgesi" sertifikası veriliyor. Okullar başta olmak üzere birçok alanda ilk yardımın hayat kurtardığını söyleyen Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, emniyet ve jandarma personelleri ile kamu kuruluşlarındaki personellere ilk yardım eğitimi vererek toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Öncelikli olarak İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline, ayrıca gelen talepler doğrultusunda diğer kamu kuruluşlarının personeline de sertifikalı ilk yardım eğitimlerinin ücretsiz olarak verildiğini bildiren Şahin, "Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binamızda Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı 'İlk Yardım Eğitim Merkezi'ni kapasitesini artırarak açtık. Merkezimizde emniyet ve jandarma personelimize 2 gün sürecek hem teori hem pratik eğitimleri veriyoruz" dedi.

İlk yardımın, herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda sağlık görevlileri gelinceye kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini engellemek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç olmadan yapılan ilaçsız uygulamalar olduğunu belirten Şahin, bu kapsamda verilen eğitimler ile doğru ilk yardım müdahalelerinin öğretildiğini belirtti.

Kaza yerinde ilk 5 dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilk yardım ile ölümlerin ve hayati risklerin önlenmesinin mümkün olduğunu ifade eden Şahin, "İlk yardım istenmeyen durumlara karşısında profesyonel sağlık ekibi gelinceye kadar mevcut şartlar içerisinde ilaçsız yapılabilecek bir takım işlemler ve uygulamaları içeriyor. Yapılacak o basit işlemlerin ne kadar basit gibi görünse de aslında hayat kurtaracak ciddi sonuçlara vesile olacak uygulamalardır. Daha çok toplumla iç içe olan kalabalık ortamlarda bulunan kurumlarımıza biz ücretsiz olarak bu eğitimleri yaygınlaştırarak veriyoruz" diye konuştu.

Münifpaşa Ortaokulu Müdürü Cengiz Temiz de aldığı eğitim sayesinde okullarındaki bir öğrenciye müdahale ettiklerini söyledi.

Öğrencilerinden yemek sırasında birinin nefes borusuna kaçan yemek nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadığını anlatan Temiz, hızla gelişen duruma anında müdahale ettiğini ve ilk yardım eğitimi sayesinde heimlich manevrasını başarıyla uygulayarak öğrencisini kurtardığını ifade etti.

Eğitime İl Emniyet Müdürlüğünden katılan İbrahim Bey ise merkezdeki eğitimlerin önemli olduğunu ve herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini belirtti.