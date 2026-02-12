Haberler

Alaşehir Sağlık Müdürü Fatma Seven görevine başladı

Uzman doktor Fatma Seven, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine başladı. Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve vatandaşlara danışmanlık hizmetlerinin sunulması öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğüne atanan Fatma Seven görevine başladı.

Uzman doktor Seven, ilçede sağlık hizmetlerini güçlendirerek hastalıkların önlenmesi, erken tanı ve uygun tedaviye yönlendirilmenin temel hedefleri olacağını söyledi.

Kanser taramaları, beslenme, fiziksel aktivite, psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetleri alanındaki çalışmaların süreceğini belirten Seven, "Sigara bırakma danışmanlık hizmetleri de devam ediyor. Vatandaşlarımız danışmanlık hizmetleri için İlçe Sağlık Müdürlüğüne bireysel olarak başvurabilecekleri gibi MHRS üzerinden de randevu alabilirler." dedi.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Sağlık
