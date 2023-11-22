Alaşehir Fatih İlkokulu Anaokulu Öğretmeni Didem Keziban Köse Son Yolculuğuna Uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 11 yıllık öğretmen 1 çocuk annesi Didem Keziban Köse yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti. Genç öğretmen gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Alaşehir Fatih İlkokulu Anaokulu öğretmeni 1 çocuk annesi Didem Keziban Köse (42) yaklaşık bir yıldır yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Didem Keziban Köse dün gece tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Alaşehir Lisesi eski müdürlerinden Seyfettin Köse ve Milli Eğitim eski memurlarından Birsen Köse'nin kızı olan Didem Keziban Köse, Alaşehir Pazar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tepeköy Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Didem Keziban Köse'nin ailesi, yakınları, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, öğretmen arkadaşları ve sevenleri katıldı. - MANİSA