Alaşehir'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Programı Düzenlendi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında sağlık ekipleri öğrencilerle buluştu.

Alaşehir ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı düzenlendi. Bu kapsamda Atatürk İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde kurulan stantlarda doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimi, fizyoterapist, diş hekimi ve 112 acil sağlık personellerinden oluşan ekipler, öğrencilere sağlıklı yaşamla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verdi. Öğrenciler diş bakımından acil sağlık uygulamalarına, sağlıklı beslenmeden kişisel hijyene, fiziksel aktiviteden hastalıklardan korunma yöntemlerine kadar birçok konuda bilgilendirildi. Maket dişleri fırçalayarak ağız ve diş sağlığı eğitimi alan öğrenciler, stetoskopla muayene uygulaması yaptı. Ambulans içinde incelemelerde bulunarak acil sağlık ekiplerinden bilgi alan öğrenciler, fizyoterapist eşliğinde fiziksel aktiviteler gerçekleştirdi, sağlıklı beslenme etkinliğinde meyve yedi.Etkinliğe katılan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Süleyman Çağrı Bozkurt, programın çocuklarda sağlık bilincini geliştirmeyi amaçladığını belirterek, "Sağlıklı bir toplumun temeli sağlıklı çocuklardır. Uygulamalı eğitimlerle çocuklarımızın sağlıklı bir yaşamı benimsemesini hedefliyoruz" dedi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ise "En iyi öğrenme yaşayarak yapılan öğrenmedir. Bugün çocuklarımız sağlığın her alanında uygulamalı eğitim aldı. Bu bilgileri hayatları boyunca unutmayacaklardır" diye konuştu.