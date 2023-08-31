Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanlarına Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Hizmeti Sunuyor

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Mobil Kısırlaştırma Ünitesi, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve kısırlaştırma faaliyetlerine şehir merkezinde, köylerde ve yaylalarda devam ediyor. Yaylalarda, sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma ve aşılama faaliyeti gerçekleştiren ekipler, doğal yaşamın korunması adına mücadele ediyor.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Mobil Kısırlaştırma Ünitesi, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve kısırlaştırma faaliyetlerine şehir merkezinde, köylerde ve yaylalarda devam ediyor.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren mobil kısırlaştırma ünitesi yaylalarda, sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma ve aşılama faaliyeti gerçekleştirdi. Dere Türbelinas Yaylası'ndaki sokak köpeklerine kısırlaştırma ve aşılama operasyonu yapan Alanya Belediyesi veteriner hekimleri doğal yaşamın korunması adına mücadele ediyor.

Çalışmalar kapsamında yaylalarda ve kırsal mahallelerde hafta sonları da dahil besleme çalışması yapan ekipler daha önceden belirlenen noktalarına mama bıraktılar. Hayvanların genel sağlık taramalarını da yapan ekipler, hasta ve yaralı hayvanlara da müdahale etti. Çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceğini belirten Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, "Ekiplerimiz büyük bir hassasiyet ile çalışmalarını gerçekleştiriyor. Can dostlarımız için mesai kavramı gözetmeksizin tüm ekiplerimiz ile çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kısırlaştırma ve sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ile ilgili çalışmaları hakkında da bilgi veren Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, "Merkez ve mahallelerde kısırlaştırma çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim amacımız her nerde olursa olsun sokak hayvanlarının yaşam kalitesini yükseltmek ve daha uzun yaşamalarını sağlamak. Bu konuda hayvanseverlerden de destek bekliyoruz" dedi. - ANTALYA