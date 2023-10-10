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Akyazı'daki Alüminyum Fabrikası Sağlık Programı Sertifikası Aldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir alüminyum fabrikası, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden bir iş yeri programı kapsamında sertifika almaya hak kazandı. İlçede bu sertifikayı alan ilk iş yeri olan fabrika, kaymakamlıkta düzenlenen törenle belgesini aldı.