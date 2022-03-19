Aktarlara yoğun ilgi... Bu karışım korona virüs ve soğuk algınlığına iyi geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aktarlara yoğun ilgi... Bu karışım korona virüs ve soğuk algınlığına iyi geliyor

İhlas Haber Ajansı - Emre Can Bayram - Sağlık
 - Güncelleme:

Aktarlara yoğun ilgi... Bu karışım korona virüs ve soğuk algınlığına iyi geliyorZONGULDAK Zonguldak'ta korona virüs ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, ıhlamur, ada çayı, papatya, zencefil, havlucan ve zerdeçal karışımını tercih etti.

ZONGULDAK (İHA) - Aktarlara yoğun ilgi... Bu karışım korona virüs ve soğuk algınlığına iyi geliyor

ZONGULDAK Zonguldak'ta korona virüs ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, ıhlamur, ada çayı, papatya, zencefil, havlucan ve zerdeçal karışımını tercih etti.

Zonguldak'ta soğuk algınlığı ve korona virüse yakalanmamak isteyen vatandaşlar aktarlara yoğun ilgi gösterdi. Diğer yandan vatandaşlar ıhlamur, ada çayı, papatya, zencefil, havlucan ve zerdeçal gibi bitkileri tercih ederken bitkilerin fiyatları ise 80-100 TL arasında alıcı buldu.

Esnaf Tahir Buyurucu, "Kış aylarında vatandaşlarımız, ıhlamur, ada çayı, papatya, zencefil, havlucan, zerdeçal, karanfil. Bu çayların fiyatları 80-100 TL arasında değişiyor. Yoğun ilgi var. Korona virüs içinde bu kullanılıyor. Mikrop öldürücü özellikleri var. Fayda sallıyor. Gelen bir daha alıyor. Ailecek bunları tüketiyorlar "dedi.

Aktarlara yoğun ilgi... Bu karışım korona virüs ve soğuk algınlığına iyi geliyor

Aktarlara yoğun ilgi... Bu karışım korona virüs ve soğuk algınlığına iyi geliyor

Aktarlara yoğun ilgi... Bu karışım korona virüs ve soğuk algınlığına iyi geliyor

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Sağlık

Koronavirüs, Türk Lirası, Zonguldak, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title