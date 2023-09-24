Aktar ürünlerini bilinçsiz kullanan vatandaşlara eczacı uyarısı

Eczacı Özlem Özmutlu:

"Hastalarımızı ve vatandaşlarımızı eczanelere yönlendiriyoruz"

Aktar Koray Özkılıç:

"Dört kuşaktır bu işi yapmış olan insanlardan edindiğimiz bilgiler kulaktan dolma değil"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hastalıklar için sadece aktarlardaki ürünleri kullanan vatandaşlarla ilgili konuşan eczacı Özlem Özmutlu, en doğru kanalın eczane olduğuna dikkat çekerken, aktar Koray Özkılıç, iki tarafın da aynı amaçta olduğunu ancak farklı yöntemlere başvurduğunu söyledi.

Kurutulmuş çeşitli bitkiler, çiçekler, baharatlar ve çeşitli ürünlerin satışını yapan aktarlar, bazı vatandaşlar için şifanın bir numaralı adresi. Özellikle yaşlı vatandaşların bir bölümünün hastalıkları için çözümü hastane ve eczane yerine aktarlarda aradığı biliniyor. Bu konuyla ilgili bazı uyarılarda bulunan eczacı Özlem Özmutlu, vatandaşların aktarlardaki ürünleri bilinçsiz bir şekilde kullandığını ifade etti. Özmutlu, aktar ürünlerinin daha dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğinden bahsederken, aktar Koray Özkılıç, kendi sattıkları bitkilerin bazı ilaçların ana maddesi olduğuna vurgu yaptı. Birkaç kuşaktır bu işi yapan aktarların kulaktan dolma bilgilerle hareket etmediğini belirten Özkılıç, iki tarafın da sağlıklı bir vücut meydana getirmeyi amaçladığından bahsetti.

"Hastalarımızı ve vatandaşlarımızı eczanelere yönlendiriyoruz"

Eskişehir'de eczacılık yapan Özlem Özmutlu, yeni neslin her şeyi aktardan almamak konusunda dikkatli olduğunu söyledi. Vatandaşların en doğru ürüne sadece eczane kanalı ile ulaşabileceğini ifade eden Özmutlu, "Eskisi gibi dikkatsizce alışveriş yapılmıyor ama bu algıyı değiştirmek yüzyıllar sürer. Çünkü insanlar yüzyıllardır bitkilerden şifa bulmuş ve onlarla tedavi olmuş. Eczanelerde bu ürünler yaygın olarak satılmadığı için aradıkları ürünleri hep aktarlardan bulabilmişler. Doğru ürünü bulup bulamadıklarını bilmeden, içeriğini sorgulamadan, yabancı madde var mıdır, doğru zamanda toplanmış mıdır gibi gereken soruları bilmeden bir şekilde bu maddelere ulaşmışlar ve almışlar. Bunu doğru bulmuyoruz. Doğru ürüne sadece 5 yıl boyunca fakültede bunun eğitimini alan eczacılardan ulaşabilirler. Vatandaşlar bunların en detaylı bilgisine, üretim tarihine, üretim zamanına ve saklanma koşullarına kadar olan en ince bilgileri bile eczacılardan öğrenebilirler. Hastalarımızı ve vatandaşlarımızı eczanelere yönlendiriyoruz. Tabii ki işin uzmanına gitmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

"Dört kuşaktır bu işi yapmış olan insanlardan edindiğimiz kulaktan dolma bilgiler değil"

Uzun yıllardır aktarlık yapan Koray Özkılıç, eczacıların kontrolsüz kullanım konusunda haklı olduğunu belirterek, herkesin farklı iyileştirme yöntemleri kullandığını dile getirdi. İlaçların da ana maddesinin bitki olduğuna vurgu yapan Özkılıç, "İlaçlar, otların içerisindeki saf materyallerin alınarak işlenmesi ile yapılıyor. Herkes bildiği işi yapacak. Eczacının eğitim aldığı, üstüne ihtisas yaptığı şeyler hastalıklarda kullanılan yegane ilaçlar. Ama bizim de toplum içerisinde büyüklerimizden üç kuşaktır, dört kuşaktır bu işi yapmış olan insanlardan edindiğimiz kulaktan dolma bilgiler değil, koca karı ilacı dedikleri şey değil, gerçekten denenmiş bilinen şeylerle iyileştirme şeklimiz farklı. Zaten amaç aynı, sağlıklı bir vücut meydana getirmek ve hastalıklardan uzaklaşmak. Bir Çin atasözünün dediği gibi, insan hasta olduğu için rahatsızlanmaz, rahatsız olduğu için hastalanır. İkimizin de amacı aynı ama işletim sistemi farklı. Bu şekilde baktığımız zaman sıkıntı olacağını veya bir problem yaşanacağını zannetmiyorum" şeklinde konuştu.