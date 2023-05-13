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Aksaray'da Sağlık Çalışanlarına Şiddet

Aksaray'da Sağlık Çalışanlarına Şiddet

Sağlık Haberleri

Aksaray'da acil servise gelen bir hasta ve yakınları, serumu geç çıkarma gerekçesiyle sağlık görevlilerini darbetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'da, acil servise tedaviye gelen Musa D. (39) ve yakınları, serumu geç çıkarma gerekçesiyle tartıştıkları sağlık görevlisi Mahmut Okan Gün (28) ile Fatma Dönmez'i (26) darbetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hastaneye tedaviye gelen Musa D., annesi Döne D., ve yakını Filiz K., sağlık memurları Mahmut Okan Gün ile Fatma Dönmez'e, Musa D.'nin kolundaki biten serumu çıkarmalarını söyledi. Sağlık memurları ise işleri bitince çıkaracaklarını söyledi. Musa D. ve yakınları duruma tepki göstererek Mahmut Okan Gün ile Fatma Dönmez'i darbetti. 2 sağlık çalışanı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri Musa D., annesi Döne D., ile Filiz K.'yı gözaltına aldı. Darp raporu alan sağlık memurları, şüphelilerden şikayetçi olmak için karakola gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Sağlık

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aksaray Sağlık Haberler

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