Aksaray'da Narkotik Eğitim Tırı ile Farkındalık Oluşturuluyor

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konularında farkındalık yaratılması için Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden getirilen Narkotik Eğitim Tırı (Narkotır) standında halka bilgilendirme yapılıyor.

Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden getirilen Narkotır standı açıldı. Standı ziyaret eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın direktifleri ile uyuşturucuya karşı kararlı şekilde mücadele verildiğini belirterek "Bizler de Aksaray'da tüm kamu kurumlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yan yana, omuz omuza kararlılıkla uyuşturucuyla mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede ailelerimizin ve vatandaşlarımızın desteklerinin çok kıymetli ve önemli olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

"BURADA BİR FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK"

Narkotır'da yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Kumbuzoğlu, "İçinde yerleştirilen e-kiosk cihazlarımız ile gençlerimize öğrencilerimize uyuşturucunun insan sağlığına ne kadar zararlı olduğunu yerinde gösteriyoruz. Uyuşturucunun insan hayatını nasıl olumsuz etkilediğini, hayatını nasıl çamura ve bataklığa sürüklediğini, madde bağımlılığının hayatlarını nasıl kabusa çevirdiğini bizzat burada görüyor. Burada bir farkındalık oluşturmak istedik" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI TEDBİRLERİ ÖĞRENDİLER"

Standı ziyaret eden Kamber Demir Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hülya Turgut da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Okulumuzdan sorumlu narkotik polisi bugün bizi arayarak Türkiye'de 2 adet olan Narkotır'ın Aksaray'a geldiğini söylemesi üzerine biz de gençlerimizi narkotik durumlara karşı bilinçlendirmek amacıyla buraya geldik. Tırımızın içerisinde 5 adet kiosk cihazı var. Bu cihazlarda bilgilendirme amaçlı videolar ve bilgiler mevcut. Çocuklarımız bu videolara tıklayarak madde bağımlısı olan insanları tanıyabilmeyi, madde kullanımı olan mekanları tanıyabilmeyi bu insanlara karşı alınması gereken tedbirleri önlemleri ya da uyulması gereken kuralları öğrendiler. Emniyet Müdürlüğümüz, uyuşturucu ile ilgili bilgilendirme ve mücadele konusunda okullarımızda sıkça konferans veriyor. Buradan Aksaray Narkotik Şube çalışanlarına ve emniyet müdürümüze teşekkür ediyorum."