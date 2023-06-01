Aksaray'da evcil hayvanlara çip uygulaması uyarısı

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Yıldız, evcil hayvanlara çip uygulamasıyla ilgili hayvan sahiplerine uyarılarda bulundu. Yıldız. çip uygulamasının hayvanlarda bulunan ve insan sağlığını tehdit eden çok sayıda hastalığı engelleme fırsatı sunduğunu söyledi.

Aksaray Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Yıldız, evcil hayvanların çip takılarak kayıt altına alınması uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldız, şunları söyledi:

"Serbest çalışan veteriner arkadaşlarla birlikte Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımız ve resmi kurumlarda çalışan arkadaşlarımızla birlikte Kedi, köpeklerin ve gelinciklerin kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve bu hayvanların bir şekilde bakanlık envanterine kayıt yapılması için bir uygulama yöntemi kullandı Bakanlığımız. Biz de burada onlara elimizden gelen her türlü desteği verdik ve İl Müdürümüz Bülent Saklav Bey'e de burada emekleri için çok fazla teşekkür etmek istiyorum.

"TOPLUM SAĞLIĞINI SIKINTIYA SOKABİLECEK HASTALIKLARI KAYIT EDİYORUZ"

Aksaray'da ilimizde bulunan tüm başıboş hayvanları kontrol altına almak için yapılacak uygulama yöntemlerini belirledik. Onun dışında sahipli kedilerin köpeklerin ve gelinciklerin kesinlikle kimliklendirilmesi ile ilgili bir sözleşme protokolü yaparak yol haritası belirlemek koşuluyla uygulama yaptık. Şimdi bu uygulama öncelikle hayvanın kayıt altına alınmasını sağlıyor. Çipi hayvanın ön kulağının arkasındaki deri altına uyguluyoruz ve bunun bir tane okuyucusu var. Bununla da o çipin 14 haneli seri numarasını kayıt altına alıyoruz ve Bakanlığımızın resmi sitesine kaydediyoruz. Hayvan sahibinin adını soyadını, hayvanın ırkını, türünü, yapılmış olan aşılamaları, daha önceden yapılmış kuduz aşılarını, gençlik aşılarını, paraziter uygulamalarını kaydediyoruz. Toplum sağlığını sıkıntıya sokabilecek, birinci derecede etkileyebilecek hastalıklardan korumak için gerekli tedbirlerin alındığı listeyi o resmi web sitesine kayıt ediyoruz.

Hayvanların yakalanmasını ve tespitini sağlayarak kaybolma ya da çalınma olaylarının tespitini ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunlarla ilgili ciddi bir kolaylık sağlıyor. Çiple birlikte ne kadar küçükbaş hayvan var biliyoruz. 2022 yılı itibarıyla yaklaşık 1.100.000 küçükbaş, 650.000 kedi 400.000 civarında köpek yavrusunu çiplendirmiş durumdayız. Gelincik bizde çok fazla yok. 18 tane de gelincik hayvan Türkiye Cumhuriyeti devletinde kayıt altına alınmış kimliklendirilmiş durumda şu anda. Pandemi süreci ile üretimde bir sıkıntı olmuş ama bakanlık bunu çözdü. Veteriner hekimlere bir beyanname doldurarak bu hayvanlara yılbaşından sonra 2023 yılında da çip takılması için müsaade ettik. Bu süreç şu anda devam ediyor. O beyanname aldığımız kişilerin hayvanlarını il müdürlüğümüzün belirlediği sadece işte kısmı bir ücretle veteriner hekim arkadaşlarımız çipleyerek kayıt altına alma işlemlerine devam etmekteler. Şu anda şehrimizde hiçbir sorun yok. İstediğimiz kadar çipe ulaşabiliyoruz. Şu anda çok başarılıyız diyebiliriz."

"BİZİM ASIL AMACIMIZ ZOONOZ HASTALIKLARI ENGELLEMEK"

Çip işlemlerinin insan sağlığı açısından da büyük önem arz ettiğini, zoonoz hastalıkları engellemek için çip uygulamasının işe yarar olduğunu ifade eden Yıldız, "Bizim asıl amacımız bunları engelleyebilmek ve toplum sağlığını etkileyen hastalıkları bertaraf etmek. Karaciğer kistleri özellikle kedi ve köpeklerden gelen insanlarda oluşan, karaciğerde ciddi hareketlere sebep olan bir örnek. Çok yaygın olduğu için bu örneği vermek istiyorum ve bunun gibi birçok rahatsızlıklar var. Bunları engelleyebilmek için bu uygulamayı yapmamız gerekmekte" dedi. Başıboş hayvanların ya da sahipli hayvanların sokağa bırakılması durumunda toplama yetkisinin belediyelerde olduğunu belirten Yıldız, bu konudaki işleyişi şöyle anlattı:

"Uygulamayı şöyle yapıyoruz belediye sınırları içerisinde bulunan yerlerde başıboş hayvanlar ya da sahipli hayvanlar sokağa bırakıldığında toplama yetki ve sorumluluğu belediyelere ait. Bu hayvanlar rehabilitasyon merkezi adını verdiğimiz bir merkezde toplanıyor. Köylerde ve kasabalarda işte Tarım ve Orman Bakanlığımızın kurmuş olduğu özel ekiplerde toplanarak orada da başka bir merkezde toplanıyorlar. ve burada sahipli hayvanlar sokağı bırakılmışsa üzerinde çip var mı tespit ediyoruz. Hayvan sahibine ulaşıyoruz. Ulaştıktan sonra yedi günlük süre veriyoruz, diyoruz ki 'Hayvanınız bulunmuştur. Şu merkezdedir geliniz o hayvanınızı teslim alınız.' Gelmezse 72 saat süre daha veriyoruz sahiplenmesi için. Tekrar gelmezse başka bir sahip buluyoruz ve sahiplendiriyoruz. Bunun dışında sahipsiz hayvanları da aynı uygulamayla topluyoruz. Belediyelerin rehabilitasyon merkezlerinde sahiplendiriyoruz. Bu arada ne yapıyoruz? Kuduz aşıları, paraziter aşılamaları, mikroçip uygulamaları yaparak hayvanları kayıt altına aldıktan sonra sahiplendiriyoruz."

"DAHA MODERN REHABİLİTASYON MERKEZİ OLUŞTURULMALI"

Aksaray'da rehabilitasyon merkezinin daha modernize edilerek profesyonelleşmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, "Mümkünse başka bir rehabilitasyon merkezi oluşturarak daha profesyonel ve daha büyük bir işletmeye dönüşmek zorundayız. Çünkü hayvanlar, çok hızlı çoğaldıkları için bunların daha profesyonel ve daha büyük bir rehabilitasyon merkezinde bulundurulması gerekiyor. Toplama ekiplerinin oluşturulması ve buralara taşınması buralardan da sahiplendirilmesi gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Üniversite, valiliğimiz bakanlık ve il müdürlüğümüz çalışıyor" dedi. Yıldız, 18 yaşından küçük hayvanseverlere de değinerek, "18 yaşından küçük yetiştiricilerimiz velilerinin sorumluluğunda. 18 yaşına kadar velilerin sorumluluğunda hayvan bakabiliyorlar ama sahiplenemiyorlar. 18 yaşından sonra sahiplenebiliyorlar" diye konuştu.