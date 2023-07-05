Akıllı Biyopsi Yöntemi ile Prostat Kanseri Tanı Oranı Artıyor

Medicana Sivas Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökçe, akıllı biyopsi yöntemi ile prostat kanserinin tanı oranının klasik yönteme göre yüzde 20 oranında arttığını belirtti. Gelişmiş MR teknolojisi sayesinde prostatta kanser açısından şüpheli odaklar işaretleniyor ve bu sayede kanser odakları daha yüksek doğrulukla saptanabiliyor.

Medicana Sivas Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökçe, doğruluğu ve hassasiyeti yüksek "akıllı biyopsi" yöntemi ile prostat kanserinin tanı oranının klasik yönteme göre yüzde 20 oranında arttığını belirtti.

Gökçe, yaptığı yazılı açıklamada, prostat kanseri tanısında doğruluğu ve hassasiyeti yüksek akıllı biyopsi yöntemi olan MR-TRUS Füzyon'u hakkında bilgiler verdi.

"Akıllı biyopsi" olarak adlandırılan yöntemin tanıda başarı oranının yüksek olduğunu belirten Gökçe, şunları kaydetti:

"Gelişmiş MR teknolojisi sayesinde prostatta kanser açısından şüpheli odaklar işaretleniyor. Biyopsi sırasında Prostat MR-TRUS Füzyon cihazından elde edilen prostat görüntüleri, yine aynı cihazda 3 boyutlu hale dönüştürüldükten sonra MR ile TRUS görüntüleri üst üste getirilerek füzyon işlemi gerçekleştiriliyor. Sonrasında biyopsi iğnesi robotik bir kol yardımıyla, işaretlenmiş şüpheli MR bölgelerine yazılımındaki navigasyon özelliği ile yönlendiriliyor ve hedefe yönelik biyopsi işlemi yapılıyor. Bu yöntem sayesinde kanser odakları daha yüksek doğrulukla saptanabiliyor ve tekrarlayan biyopsilere gerek kalmıyor. Klasik yöntemle Trans Rektal Ultrason eşliğinde standart bölgelerden biyopsi örnekleri alınırken, gelişmiş MR görüntülerini gerçek zamanlı ultrason görüntüleri ile birleştiren MR-TRUS Füzyon yöntemi prostatın 3 boyutlu haritasını çıkararak biyopsi iğnesini doğrudan kanser şüphesi olan odaklara yönlendiriyor."