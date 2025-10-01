Akdeniz Üniversitesi, 5. Uluslararası Uterus Nakli Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapacak

Akdeniz Üniversitesi, 2-3 Ekim'de "5. Uluslararası Uterus Nakli Derneği (ISUTx) Kongresi"ne ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyada 140'tan fazla rahim nakli ve 70'in üzerinde doğumun gerçekleştiği alanda en önemli bilimsel etkinliklerden biri olan kongre, kent merkezindeki bir otelde düzenlenecek.

Programda, İsveç, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Güney Kore, Brezilya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 20'ye yakın ülkeden yaklaşık 100 bilim insanı bir araya gelecek.

Kongrede, canlı ve kadavra donörden uterus (rahim) nakli cerrahisi, nakil sonrası gebelik ve doğum sonuçları, fertilitenin (doğurganlığı) korunması ve etik tartışmalar, komplikasyonlar ve uzun dönem takip verileri, deneysel yaklaşımlar, yapay uterus, yumurtalık ve uterus mühendisliği, nakil sonrası yaşam kalitesi başlıkları ele alınacak.

Kongre başkanlığını, dünyada ilk rahim naklini 2011 yılında gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan üstleniyor.

Kongrenin sekreterliğini Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan yürütecek, Almanya'dan katılacak Uluslararası Uterus Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Sara Brucker da katılımcılar arasında yer alıyor.