Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Tüp Bebek Tedavisi Başarılı Geçen Anne ve Babaya Sürpriz Yaptı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni doğum yapmış annelere 'hoş geldin bebek' çantalarını hediye etmek için özel bir hastaneyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında tüp bebek tedavisi başarılı geçen anne ve babaya sürpriz yaparak müjdeli haberi kendisi verdi.

Yeni doğum yapmış annelere 'hoş geldin bebek' çantalarını hediye etmek için özel bir hastaneyi ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, tüp bebek tedavisi başarılı geçen anne ve babaya sürprizi kendisi verdi. Mutlu haber karşısında duygulanan Lübnan asıllı Necva Yıldız ile Türk eşi Serkan Yıldız, gözyaşlarını tutamadı.

Mersin'de yaşayan ve 3 yıl önce evlenen ancak çocukları olmayan Necva ve Serkan Yıldız çifti, özel bir hastanede 'tüp bebek tedavisi' görmeye başladı. Tedavi yaklaşık 1 yıldır devam ederken, genç anne adayı Necva Yıldız, tahlil sonuçlarını almak amacıyla hastaneye uğradı. Bu sırada, yeni doğum yapmış diğer anneler ile bebeklerine, 'hoş geldin bebek' çantalarını hediye etmek için hastaneyi ve hastane yönetimini ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Necip Öztürk ile de bir araya gelip sohbet etti. Sohbet esnasında Dr. Öztürk, uyguladıkları tüp bebek tedavisi hakkında Başkan Gültak'a bilgi verdi, Necva Yıldız'ın durumundan da bahsederek tedavisinin olumlu geçtiğini, birazdan da müjdeli haberi vereceklerini ifade etti. Bunun üzerine Başkan Gültak, mümkünse genç çifte müjdeli haberi kendisinin vermek istediğini dile getirdi. Dr. Öztürk'ün de onayı üzerine Başkan Gültak, yine doktorla birlikte anne adayı Necva Yıldız'ın beklediği odaya gitti, kısa sohbetin ardından Gültak, "Doktorlarımız müdahale ve kontrollerini yaptı. Müjdeyi vermek de bana kaldı. Hayırlı uğurlu olsun, hamilesin" diyerek müjdeli haberi anne adayına verdi.

"Umutluydum"

Bu güzel sürpriz karşısında çok mutlu olan ve duygulanan anne adayı Necva Yıldız, sevinç gözyaşlarına hakim olamadı. Çok mutlu olduğunu söyleyen anne, korktuğunu ancak doktorlarına güvendiğini ifade ederek, "Kapıdan girdiğimde umutluydum. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Anne adayı ile sohbetinin ardından Başkan Gültak, o esnada işyerinde olan baba adayı Serkan Yıldız'ı da cep telefonu ile aradı, müjdeli haberi verip tebrik etti. Çok sevindiğini ve mutlu olduğunu belirten baba adayı da yıllardır bekledikleri müjdeyi kendisine ulaştırdığı için Başkan Gültak'a teşekkür etti. Genç çifti tekrar tebrik eden Gültak, doğumdan sonra tekrar görüşmek istediğini söyledi. - MERSİN