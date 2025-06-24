Akciğer Hastaları Yüksek Rakımlı Bölgelere Gitmemeli

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, akciğer hastalarının yüksek rakımlı bölgelerde uzun süre kalmalarını önermediklerini belirtiyor. Atmosferdeki oksijen miktarının azalması nedeniyle deniz seviyesinin daha uygun olduğunu vurgulayan Dr. Olcay Ayçiçek, oksijen seviyesi normal olan bireylerin ise bu alanlara çıkmasında sakınca olmadığını ifade etti.

Uzmanlar uyarıyor: "Akciğer hastaları yaylalardan uzak durmalı"

Dr. Öğretim Üyesi Olcay Ayçiçek:

"Oksijen seviyesi düşük olan ve dışarıdan oksijen takviyesi alması gereken hastaların yüksek rakımlı bölgelerde yaşamasını ya da bu yerlerde uzun süre zaman geçirmesini pek önermiyoruz"

TRABZON - Akciğer hastalarının, havanın daha temiz olduğu düşüncesiyle yüksek rakımlı bölgelere yönelme eğilimi taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, bu tercihin her zaman doğru olmadığını vurguluyor.

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Olcay Ayçiçek, rakım yükseldikçe atmosferdeki oksijen miktarı ve oksijen basıncının azaldığını belirterek bu durumun özellikle kronik solunum hastalıkları olan bireyler için risk oluşturduğunu ifade etti.

Deniz seviyesi daha uygun

Akciğer hastaları için deniz seviyesinin daha uygun olduğunu kaydeden Ayçiçek, "Akciğer hastaları, yüksek rakımlarda havanın daha temiz olduğu düşüncesiyle bu bölgelere çıkma eğilimindedir. Ancak, rakım yükseldikçe atmosferdeki oksijen miktarı ve oksijen basıncı azalır. Deniz seviyesinde oksijen basıncı en yüksek düzeydedir. Bu nedenle, oksijen düşüklüğü ile seyreden akciğer hastalığı olan bireyler için deniz seviyesi daha uygundur" dedi.

Yaş değil, oksijen seviyesi belirleyici

Oksijen seviyesi normal olan bireylerin yüksek rakımlı bölgelere çıkmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını belirten Ayçiçek, "Oksijen seviyesi düşük olan ve dışarıdan oksijen takviyesi alması gereken hastaların yüksek rakımlı bölgelerde yaşamasını ya da bu yerlerde uzun süre zaman geçirmesini pek önermiyoruz. Çünkü rakım yükseldikçe oksijen seviyesi azalır ve en yüksek oksijen seviyesi deniz seviyesindedir. Dolayısıyla bu tür hastalar için deniz seviyesi hem daha uygun hem de daha sağlıklıdır. Oksijen seviyesi normal olan hastalar ise sağlıklı bireyler gibi rahatlıkla yaylalara çıkabilirler. Bu konuda belirli bir yaş kriteri yoktur; "Şu yaşın üzerindekiler yüksek rakımlı yerlere çıkmamalı" şeklinde kesin bir kural bulunmamaktadır. Bu tamamen kişinin oksijen seviyesiyle, yani kandaki oksijen düzeyiyle ilgili bir durumdur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Sağlık
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Ateşkes başladı! İran'dan 'Son darbeyi vurduk' mesajı

İsrail-İran savaşında dünyanın beklediği haber geldi
Dünyaca ünlü yıldıza yaşlı hayranından evlenme teklifi

Dünyaca ünlü yıldıza yaşlı hayranından evlenme teklifi
Resmi temaslar başlıyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun

O da geri dönüyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun
Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor

Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.