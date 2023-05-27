AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'den hasta ziyareti

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.