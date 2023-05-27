AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'den hasta ziyareti
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AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.
AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, hasta ziyaretinde bulundu.
Gül, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Hasta yakınlarının taleplerini dinleyen Gül, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Sağlık