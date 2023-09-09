AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu Kayseri Şehir Hastanesi'nde Hasta Yakınlarını Ziyaret Etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Şehir Hastanesi'nde hasta yakınlarını ziyaret etti. Kentin farklı noktalarında esnaf ve vatandaş ziyareti yapan Çopuroğlu, hastanedeki vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Şehir Hastanesi'nde hasta yakınlarını ziyaret etti.

Kentin farklı noktalarında esnaf ve vatandaş ziyareti yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Şehir Hastanesini ziyaret etti. Hastanedeki vatandaşlarla sohbet eden Çopuroğlu, sıkıntılarını dinledi. Çopuroğlu ayrıca, servislerde karşılaştığı hastalarla da sohbet ederek, acil şifalar diledi. - KAYSERİ