AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Şehir Hastanesi'nde hasta yakınlarını ziyaret etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Şehir Hastanesi'nde hasta yakınlarını ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi ve hastalarla sohbet etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ; Kayseri Şehir Hastanesi'nde hasta yakınlarını ziyaret etti.

Kentin farkı noktalarında esnaf ve vatandaş ziyareti yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Şehir Hastanesini ziyaret etti. Hastanedeki vatandaşlarla sohbet eden Çopuroğlu, sıkıntılarını dinledi. Çopuroğlu ayrıca, servislerde karşılaştığı hastalarla da sohbet ederek, acilşifalardiledi. - KAYSERİ