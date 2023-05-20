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AK Parti'li Savcı Sayan Kalp Krizi Geçirdi

AK Parti'li Savcı Sayan Kalp Krizi Geçirdi

Sağlık Haberleri

AK Parti'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday olan Savcı Sayan, Aydın'da kalp krizi geçirdi ve tedavi altına alındı.

İzmir'de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili adayı olan Savcı Sayan'ın, Aydın'da kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Yolda rahatsızlanan Sayan'ın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hastanenin Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, AA muhabirine, göğüs ağrısı şikayetiyle gelen Savcı Sayan'a anjiyo yapıldığını ve şu anda durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA / Halil Fidan - Sağlık

Kalp Krizi AK Parti Aydın Sağlık Haberler

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