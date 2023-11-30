Airfryer kullanarak, daha az yağ ile iyi kızarmış yemekler yapmanın daha sağlıklı olduğunu duymuşsunuzdur. Uzmanlar ise pişirim yaparken ortaya çıkan bir kanserojen bileşeni konusunda uyarıyor. Peki airfryer ile yemek pişirmek ne kadar güvenli?

Airfryer ile Yemek Pişirmek Ne Kadar Güvenli?

Airfryer kullanarak, daha az yağ ile iyi kızarmış yemekler yapmanın daha sağlıklı olduğunu duymuşsunuzdur. Uzmanlar ise pişirim yaparken ortaya çıkan bir kanserojen bileşeni konusunda uyarıyor. Peki airfryer ile yemek pişirmek ne kadar güvenli?

Airfryer nedir? Nasıl çalışır?

Airfryer, günlük yaşamda çokça tüketilen patates kızartması, et, tavuk, balık gibi türlü yemeklerin pişirildiği popüler bir mutfak aletidir. Kullandığı teknolojiyle içerisindeki sıcak havayı yiyeceklerin etrafında dolaştırarak pişiriyor. Bu sayede hazırlanan yiyeceklerin dışında da çıtır bir yüzey oluşturuyor.

Airfryer'da kızartma yapmak için bir yemek kaşığı yağ kullanmak yeterli oluyor. Bu yüzden sıcak havayla kızartılarak yapılan yemekler daha az yağ ve kalori içerdikleri için, fritözde kızartılmış yemeklere göre daha sağlıklı olabilir.

Airfryer'da hem ucuz hem pahalı yemek yapmayı denedik!

Airfryer zararlı bileşenlerin oluşumunu azaltıyor

Bugüne kadar Airfryer kullanımından dolayı kansere yakalanan bir kimseye rastlanmadı. Fakat bu durum kanser riski olmadığı anlamına gelmiyor.

Bu teknolojiyi kullanarak yapılan kızartma işleminde "akrilamid" adı verilen bir bileşik açığa çıkıyor. Bu bileşik, "muhtemel insanlar için kanserojen" olarak sınıflandırılıyor. Akrilamid, yemekler 120°C dereceye ulaştığında ortaya çıkıyor.

Patates kızartması ve unlu mamuller gibi gıdalar en yüksek akrilamid seviyelerini içeriyor. Ancak, balık, et, tavuk ve sebzeler bu bileşeni daha az miktarda içeriyor.

Bu bileşiğin, bugüne kadar insanlarda kalıcı bir hasara yol açtığı görülmedi. Yani günlük olarak pişirilen yemeklerden alınan akrilamid miktarının, kansere yol açtığını söylemek pek mümkün görünmüyor.

Bilim insanları bu ürünü kullanmanın, geleneksel fritöze oranla %90 daha az riskli olduğunu söylüyor. Yemekleri bu teknoloji ile pişirmek, tehlikeli bileşiklerin zarara yol açıp açmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu aşikar.

Airfryer teknolojisi sağlık açısından oldukça güvenilir bir seçenek

Doğrudan yağda kızartma ile karşılaştırıldığında, airfryer kullanmak yemeklerdeki yağ, kalori ve potansiyel zararların miktarını azaltıyor.

Yalnızca et ve patateslerin dışında brokoli veya yumurta gibi diğer besleyici yiyecekleri de hazırlamak için en mantıklı yolun bu olduğunu söylemek mümkün. Yani evet! Bu teknolojiyi kullanarak pişirmek, yiyecekleri yoğun yağda kızartmaktan çok daha sağlıklı bir seçenek.

Peki siz bu konu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.