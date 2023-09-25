AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi İşitme Engellilere Hizmet Verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi Lansman Töreni'nde, "AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimizin sunduğu hizmetlerle, ülkemizdeki 900 bini aşkın işitme kaybı yaşayan insanımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

İşitme engelli vatandaşların, kamuda, özel sektörde ve sosyal hayatlarında iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için oluşturulan Ailem Engelsiz İletişim Merkezi (AİLEM) Lansman Töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirildi. İşitme engelli bireylere yönelik iletişim engelinden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak üzere hizmet verecek iletişim merkeziyle ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Gökaş, İletişim merkezi ile işitme kaybı yaşayan vatandaşların iletişime geçerken zorluk yaşamayacağını, iletişim merkezi ile hayatlarına engelsiz bir şekilde devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nin sunduğu hizmetlerle, Türkiye'deki 900 bini aşkın işitme kaybı yaşayan vatandaşın hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'de son 20 yılda işitme engelli vatandaşlarımız için sunulan sosyal hizmetler ile insanımızın hayatını büyük ölçüde kolaylaştırdık. Örneğin 2007 yılından itibaren Türk işaret dili tercümanlarını istihdam ediyoruz. Şu an 57 ilde toplam 78 Türk işaret dili tercümanımızla hizmet veriyoruz. Tercüman arkadaşlarımız sadece son 3 yılda, tapu, belediye, valilik, noter, banka, sağlık gibi alanlarda işitme engelli vatandaşlarımıza yaklaşık 4500 çeviri hizmeti sağladı. Bakanlık olarak yayımladığımız Aile Çocuk dergisini, işitme ve görme engelli çocuklarımız için web ortamında erişilebilirlik düzenlemeleri yapılmış şekilde erişime açtık" diye konuştu.

"Tek tuşla Türk İşaret Dili Tercümanlarına ulaşılabiliyor.

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi ile işitme engeli olan-olmayan bütün vatandaşın birbirini duyup anlaşabileceği çok özel imkanlar sunduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Merkezimiz Türk işaret dilini kullanan herkes için ortak bir iletişim merkezi haline dönüşüyor. İletişim Merkezimize, hem web hem de mobil uygulama üzerinden ulaşılabiliyor. Tek tuşla Türk İşaret Dili Tercümanlarına ulaşılabiliyor. Merkezimizde öncelikle işitme engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları bilgilere erişimi sağlanmakta. Aynı zamanda işitme engeli olan vatandaşların tercüman eşliğinde, diledikleri kişilerle konferans şeklinde görüşmeleri de mümkün. Örneğin; çocuğunun öğretmenine ulaşmak isteyen bir veli, müdürü ile görüşmek isteyen bir çalışan veya iş başvurusunda bulunmak isteyen işitme engelli bir vatandaşımız, merkezimizi arayarak görüntülü olarak çeviri hizmeti alabilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'ni arayarak, işitme engelli vatandaş olan bir vatandaşla Türk İşaret Dili Tercümanı vasıtasıyla sohbet etti. - ANKARA