Aile ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürlüğü Uzmanlarına Oyun Terapisi Eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürlüğü, Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğinde uzmanlarına yönelik oyun terapisi eğitimi düzenledi. Eğitimde, kurum bakımındaki ve depremzede çocukların ruh sağlığının artırılması amaçlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürlüğü uzmanlarına yönelik "oyun terapisi eğitimi" düzenlendi.

Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğinde yapılan programa müdürlükte görevli uzmanlar katıldı.

Katılımcılara, kurum bakımındaki ve depremzede çocukların ruh sağlığının artırılması için "oyun terapisi eğitimi" verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, eğitimin, çocukların yaşadığı travmaların etkisinin azaltılması ve çalışanların gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.