Aile Hekimliği Kanunu'nda Değişiklik: Özel Sağlık Raporları Daha Uygun Fiyata Alınabilecek

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Aile Hekimliği Kanunu'ndaki değişiklikle birlikte, özel amaçlı sağlık raporları aile sağlığı merkezlerinden daha düşük ücretle alınabilecek. Yeni sistemle işlem kodu alarak online ve güvenli ödeme yapılması da mümkün hale geldi.

AİLE Hekimliği Kanunu'ndaki değişikliğin hayata geçmesiyle birlikte her basamakta ücretli olan 'özel amaçlı sağlık raporları'nın aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilmesinin yolu açıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, isteğe bağlı rapor almasını kolaylaştıracak adımlar yeniden belirlendi. Aile Hekimliği Kanunu'ndaki değişikliğin hayata geçmesiyle birlikte her basamakta ücretli olan 'özel amaçlı sağlık raporları'nın aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilmesinin yolu açıldı.

KOLAY VE GÜVENLİ ÖDEME YAPILABİLECEK

Online, kısa mesaj ve aile hekimine bizzat giderek yapılabilecek olan başvurularda bir işlem kodu üretilecek. O işlem kodu sayesinde resmi internet sitesi üzerinden ya da EFT/havale yöntemiyle kolay ve güvenli ödeme yapılabilecek. Kişilerin aile hekimliği birimlerinden özel amaçlı sağlık raporu talebinde bulunabilmesi için öncelikle 'işlem kodu' almaları gerekiyor. İşlem kodu online, kısa mesaj (SMS) ve fiziki başvuru olarak 3 farklı yöntem ile temin edilebilecek. Online işlem kodu başvurusu; 'https://sbos.saglik.gov.tr' internet adresi üzerinden e-Devlet bilgileri ile sisteme giriş yapılarak oluşturulabilecek. SMS ile işlem kodu; mobil cihazlar üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve alınmak istenen rapor türünün kısa adı 2023'e kısa mesaj gönderilerek alınabilecek. (Örneğin: 1234******0 sürücü) Fiziki işlem kodu ise aile hekimlerine bizzat müracaat edilerek alınabilecek. Muayene sonrası aile hekimlerince e-Rapor oluşturularak işlem kodu üretilebilecek.

RAPORLAR, e-NABIZ VE e-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

İşlem kodu sayesinde kişiler muayene öncesinde veya sonrasında 'https://sbos.saglik.gov.tr' adresi üzerinden kredi kartı ile online ödeme yapabilecek, Sağlık Bakanlığı'nın banka hesap kanalları üzerinden de havale/EFT yöntemleriyle ödeme gerçekleştirilebilecek. Kişiler muayene işlemi sonrasında oluşturulan özel amaçlı raporları, ödeme süreci tamamlandıktan sonra e-Nabız ve e-Devlet uygulamaları üzerinden görüntüleyebilecek ve ilgili kurumlarla paylaşabilecek. Özel amaçlı sağlık raporu almak isteyen kişilerin, aile hekimi tarafından bir üst basamak sağlık hizmet sunucusuna sevk edilmesi veya işlem kodu alınıp ödeme yapıldıktan sonra 5 iş günü içerisinde rapor oluşturulamaması durumlarında, ücret iade işlemi sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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