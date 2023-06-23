Aile hekimleri artan maliyetler nedeniyle giderlerini ödeyemiyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Noyan, aile hekimlerinin artan maliyetler nedeniyle aile sağlığı merkezlerinin giderlerini ödemekte zorlandıklarını belirterek, "Unutmayın ki birinci basamağı güçlü olmayan tüm sağlık politikaları elbet çökecek, halk sağlığına ise telafisi zor zararlar verecektir" dedi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Noyan, aile hekimlerinin artan maliyetler nedeniyle aile sağlığı merkezlerinin giderlerini ödemekte zorlandıklarını belirterek, "Unutmayın ki birinci basamağı güçlü olmayan tüm sağlık politikaları elbet çökecek, halk sağlığına ise telafisi zor zararlar verecektir" dedi.

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Noyan, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle aile hekimlerinin aile sağlığı merkezlerinin artan giderlerini karşılayamadığını belirtti. Noyan, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de aile hekimliği sisteminin devam edebilmesi için aile hekimlerine yapılan gider ödemelerinin ve hak edişlerin yükselen fiyatlarla orantılı olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Noyan, aile hekimlerinin, aile sağlığı merkezlerinin, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yalnız bırakıldığını savundu.

"ONLARCA GİDER KALEMLERİNE ENDEKSLENMEYEN HESAPLAMA HATASI SEBEBİYLE AİLE SAĞLIĞI GİDER ÖDEMELERİ YETERSİZ KALMIŞTIR"

Noyan kira, aylık telefon, internet, elektrik, su, ısınma ve yakıt, kırtasiye ve temizlik sarf malzemeleri, tıbbi malzeme, tıbbi atık gideri, lisanslı yazılım kullanma ücretleri, AHBS aylık ücreti, iş yeri sigorta, muhasebeci, yangın tüpü, jeneratör bakım onarım, amortisman, yenileme, boya badana, inşaat, tamir gibi birçok giderin aile hekimleri tarafından karşılandığını ifade etti. Noyan, "Bu kadar çok gider kaleminde büyük oranlarda artış olmasına rağmen aile hekimlerine yapılan gider ödemeleri, memur hak ediş artış oranına endekslenmektedir. Yukarıda sayılan onlarca gider kalemlerine endekslenmeyen hesaplama hatası sebebiyle aile sağlığı gider ödemeleri yetersiz kalmıştır" dedi.

"BİRİNCİ BASAMAĞI GÜÇLÜ OLMAYAN TÜM SAĞLIK POLİTİKALARI ÇÖKECEKTİR"

Noyan, gider ödemeleri ve hak edişlere, aile sağlığı merkezlerinde yaşanan ekonomik sorunlara çözüm olacak düzeyde artış yapılması gerektiğini ifade ederek, aksi durumda aile hekimliği sisteminde var olan aksaklıkların daha da derinleşerek sistemi tamamen bitirecek noktaya geleceğini kaydetti. Noyan, "Unutmayın ki birinci basamağı güçlü olmayan tüm sağlık politikaları elbet çökecek, halk sağlığına ise telafisi zor zararlar verecektir" değerlendirmesini yaptı.