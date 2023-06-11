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Ağrı'da UMKE gönüllülerine eğitim verildi

Ağrı'da UMKE gönüllülerine eğitim verildi

Sağlık Haberleri

Ağrı'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerine 5 günlük teorik ve saha eğitimi verildi. İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Birimince, UMKE gönüllülerinin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Ağrı'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerine 5 günlük teorik ve saha eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Birimince, UMKE gönüllülerinin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Gönüllüler, 5 günlük teorik ve saha eğitimi şeklinde yapılan programda, hava yolu açıklığının sağlanması, afetlerde triaj, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, medikal çanta kullanımı, haberleşme ve telsiz kullanımı, olay yeri yönetimi ve sistem travmaları gibi eğitimler aldı.

Eğitimde başarılı olan kursiyerlere sertifika verildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Sağlık

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi İl Sağlık Müdürlüğü Ağrı Sağlık Haberler

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