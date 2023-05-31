Ağrı'da Son 3 Ayda 408 Hastaya Anjiyo Yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde son 3 ayda 408 hastaya anjiyo tedavisi uygulandı. Hastanede baypas ameliyatları ve anjiyo tedavileri 2023 yılında da hız kesmeden devam ediyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde son 3 ayda 408 hastaya anjiyo tedavisi uygulandı.

Hastanede baypas ameliyatları ve anjiyo tedavileri 2023 yılında da hız kesmeden devam ediyor.

Mart, nisan ve mayıs aylarında 408 hastaya anjiyo tedavisi uygulanan hastanede, son olarak göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran bir kişiye anjiyo yapıldı.

Damarlarında tıkanıklıklar olduğu belirlenen hasta, bypass ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.