Ağrı'da Solunum Sıkıntısı Yaşayan Bebek Batman'a Sevk Edildi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen bebek G.C, solunum sıkıntısı nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Batman'daki bir hastaneye sevk edildi. Bebekte diyafram fıtığı tespit edilmişti.

Ağrı'da solunum sıkıntısı yaşayan bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Batman'a sevk edildi.

Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen 2 kilo 300 gram ağırlığındaki bebek G.C, solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edildi.

Kontrollerde bebekte diyafram fıtığı tespiti üzerine Ağrı 112 Komuta Kontrol Merkezine sevk talebi bildirildi.

Görüşmelerin ardından Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi işbirliğiyle Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulans planlandı.

Hastane bahçesinden alınan bebek G.C, helikopter ambulansla Batman'daki bir hastaneye sevki sağlandı.

Bu arada yapımı tamamlanan Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki helikopter pisti ilk defa kullanıldı.