Ağrı'da çizgi film izlerken çıkan yangında yaralanan kuzenlerin tedavisi sürüyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde evde çizgi film izlerken çıkan yangında yaralanan 3 yaşındaki çocuklar M.A. ve T.M.Y'nin Erzurum Şehir Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Yangının prizdeki kaçaktan çıktığı belirtilirken, çocukların kolları, yüzleri ve vücutlarında yanıklar oluştu. Anne Nazar Alalma, yangını fark edemediklerini ve çocukları kapıyı kapatarak içeride bıraktıklarını söyledi.

Ağrı'da evde çizgi film izlerken çıkan yangında yaralanan kuzenlerin Erzurum Şehir Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Taşlıçay ilçesinde yaşayan Nazar ve Ahmet Alalma çiftinin 3 yaşındaki çocukları M.A. ile kuzeni T.M.Y'nin, iki gün önce çizgi film izledikleri odada yangın çıktı.

Mutfakta yemek pişiren anne Alalma, evden dumanların yükseldiğini gören komşularının haber vermesi üzerine baygınlık geçiren ve vücutlarında yanıklar oluşan çocukları, çevredekilerin yardımıyla Taşlıçay Devlet Hastanesine götürdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evdeki yangını kısa sürede söndürdü.

İlçedeki ilk müdahale sonrası Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuklar, daha sonra Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kolları ve yüzünde 2. derece yanıklar oluşan M.A. ile yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden 3. derece derin yanıklar oluşan T.M.Y'nin Yanık Tedavi Merkezi'ndeki tedavisi sürüyor.

Anne Nazar Alalma, gazetecilere, mutfakta yemek yaptığı sırada odada çıkan yangını fark edemediğini söyledi.

Odadan çocukları çıkartıp hastaneye götürdüklerini anlatan Alalma, şöyle konuştu:

"Birden komşular geldi 'evde yangın çıktığını' söyledi. Biz hiç hissetmedik çünkü çocuklar kapıyı kapatıp arkasına da yastık filan koymuşlar. Koku içeride kalmış ve mutfak kısmına hiç gelmemiş. Kapıyı açtığımda dumanlar odayı sarmıştı. Yangın prizden çıkmış, çocuklar ise dumandan etkilenmiş ve baygın haldeydi."

Alalma, çocuğunun sol kolu, kulakları, alnı ve burnunda yanıklar oluştuğunu belirterek, "Kuzenin durumu biraz daha ağır, gözleri açılmıyor, ameliyat olacak. Evdeki yangını bizden sonra itfaiye söndürmüş. Yapılan incelemede yangının prizdeki kaçaktan çıktığı söylendi. Önce televizyon sonra ev eşyası yanmış. Ev yansın önemli değil, önemli olan çocuklarımız, onlara bir şey olmasın." diye konuştu.