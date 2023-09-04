Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, deprem sonrası psiko-sosyal destek hizmeti veren personele teşekkür belgesi verdi

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Semra Birdal Ergün, Kahramanmaraş depremleri sonrası psiko-sosyal destek hizmetlerinde bulunan personele teşekkür belgesi verdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, deprem bölgesindeki afetzedelerin deprem travmasını atlatması amacıyla çeşitli psikososyal destek çalışmaları yürütüyor. Bakanlık bünyesinde oluşturulan 794 kişilik ekip, 40 farklı noktada deprem korkusunun oluşturduğu olumsuz yaşam koşullarının neden olduğu stresle baş etmekte zorlanan bireyler için psikolojik terapi seansları düzenliyor. Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda çalışan personellerden oluşan ekipler de 15 gün ara ile Adıyaman'daki vatandaşlara yönelik psiko-sosyal destek veriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce psiko-sosyal destek hizmetlerinde bulunan personele teşekkür belgesi göndermişti.

İl Müdürü Ergün, deprem bölgesinde görev yapan personelle bir araya gelerek bir süre sohbet edip teşekkür etti. Ergün, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın psiko-sosyal destek hizmetlerinde bulunan personele gönderdiği teşekkür belgelerini takdim etti. - AĞRI