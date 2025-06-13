Ağır Yaralanan Ahmed'in Futbol Hayali ve Yaşadığı Zorluklar

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Dar el-Erkam Okulu'na düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve sağ kolunu kaybeden Ahmed Falih Verş Ağa, eline kavuşmayı ve yeniden futbol oynayabilmeyi istiyor.

Beyt Lahiya'da bir çadırda ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki Ahmed, İsrail'in tahliye emirleri sonrası sığındığı Gazze kentindeki Dar el-Erkam Okulu'nda hava saldırısına hedef oldu.

İsrail ordusunun 3 Nisan'da okula düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 31 kişi hayatını kaybetti.

Okulun bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken saldırıya yakalanan Ahmed ağır yaralandı. Şarapnel parçası Ahmed'in sağ kolunu delip geçtikten sonra karnına isabet edip bağırsaklarını parçaladı.

Ameliyat sonrası bağırsaklarında oluşan emilim bozukluğu nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşayan Ahmed, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargo yüzünden yeterli beslenemiyor ve her geçen gün kilo kaybediyor.

Hastaneye getirildiğinde öldü zannedildi

Ahmed'in annesi Sevsen Verş Ağa, saldırı sonrasında yaşadıklarını ve oğlunun hayatında nelerin değiştiğini AA muhabirine anlattı.

Saldırıda ağır yaralanan Ahmed'in, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldığını söyleyen anne, "Oğlumun durumu çok kritikti. El-Ehli Baptist Hastanesine öldü diyerek nakledildi. Doktorlar onu gördüğünde 'bu zaten birkaç dakika sonra ölür' diyerek bir kenara aldı ve başka yaralılarla ilgilenmeye başladı. Oğlum doktora seslenince, doktor onun bilincini kaybetmediğini anladı." dedi.

Ahmed'in şarapnel parçasının delip geçtiği sağ kolunun ampute edildiğini belirten Gazzeli anne, aynı şarapnel parçasının oğlunun karnına saplanıp bağırsaklarını parçaladığını anlattı.

Sevsen, oğlunun ameliyatının 8 saat sürdüğünü ve 10 gün hastane yattığını söyledi.

Tedavi gördüğü hastanede yeniden İsrail saldırısına hedef oldu

Gazzeli Ahmed, ameliyatın ardından tedavi gördüğü El-Ehli Baptist Hastanesi'nde ikinci kez İsrail hava saldırısının hedefi oldu.

Gece yarısı hastaneye düzenlenen saldırının ardından Kuveyt Kızılayı Hastanesi'ne nakledilen Ahmed'in şarapnel parçasında bulunan zehirli kimyasallar sebebiyle karnında iltihap oluştu.

Kanındaki enfeksiyon oranı ciddi derecede yükselen Ahmed, hastaneye her gün getirilen yaralı sayısı göz önünde bulundurularak ağır yaralılara yatak açmak için tamamen iyileşmese de taburcu edilmek zorunda kaldı.

Eski Ahmed'le yenisi arasında büyük fark var

Gazze'deki ablukaya ve Ahmed'in sağlık durumuna değinen anne, "Bağırsaklarındaki emilim düzeyi normal insanınki gibi değil. Şuan karnında kolostomi torbası var. Zaten Gazze'de doğru dürüst yiyecek yok. Ekmek hiç yok. Bu nedenle kardeşlerinin öğününden kısıp onu beslemeye çalışıyorum." dedi.

Oğlunun sağlık durumunun hala ciddi olduğunu anlatan Sevsen, "Saldırı öncesi ve sonrası Ahmed arasında çok büyük fark var. Eskiden futbol oynamayı çok severdi. Sürekli bir şeyler yapardı, yazardı, çizerdi ama şimdi her şey bitti. O yüzden dışarı çıkıp tedavisini tamamlamasını ve eline kavuşmasını istiyorum." diye konuştu.

Eskisi gibi elim olsun istiyorum

Gazzeli 14 yaşındaki Ahmed Falih Verş Ağa, yaşamak zorunda bırakıldığı onca acının ardından tek isteğinin tedavi olmak olduğunu söyledi.

İsrail saldırılarından önceki hayatını özlediğini söyleyen Ahmed, "Savaştan önceki hayatım çok güzeldi. Okula giderdim, sonra döner oyun oynardım. Camiye gider Kur'an-ı Kerim okurdum. Eskisi gibi elim olsun istiyorum." diye konuştu.